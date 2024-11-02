РФ в Криму "націоналізувала" щонайменше 1200 об'єктів нерухомості за цей рік, - ЦНС

Російська Федерація продовжує відбирати нерухомість українських та інших бізнесменів в окупованому Криму. Зокрема, за 2024 рік "націоналізувано" мінімум 1200 об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
"За словами місцевого гауляйтера (Сергія - ред.) Аксьонова, усе майно належало українським бізнесменам, або тим, хто "не дружньо" налаштований до РФ", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що станом на сьогоднішній день найбільші активи в Криму вже стали власністю Росії або продані новим "господарям". Більш за все мова йде про курортні комплекси та нерухомість комерційного призначення.
Інформаційний ресурс нагадаємо, що у лютому 2023 року так звані "депутати кримського парламенту" підтримали "націоналізацію" майна іноземних громадян і держав, які вчиняють щодо Кремля недружні дії.
Нагадаємо, нещодавно запорізький гауляйтер Євген Балицький повідомив, що на узбережжі Азовського моря вже понад 1000 баз відпочинку на визнано "безхозними". Це означає, що у найближчий час їх буде "націоналізовано".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники почали будівництво великого ринку сільськогосподарської продукції. Однак насправді це буде центр для вивезення українського майна.
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