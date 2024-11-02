РФ в Криму "націоналізувала" щонайменше 1200 об'єктів нерухомості за цей рік, - ЦНС

"За словами місцевого гауляйтера (Сергія - ред.) Аксьонова, усе майно належало українським бізнесменам, або тим, хто "не дружньо" налаштований до РФ", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що станом на сьогоднішній день найбільші активи в Криму вже стали власністю Росії або продані новим "господарям". Більш за все мова йде про курортні комплекси та нерухомість комерційного призначення.

Інформаційний ресурс нагадаємо, що у лютому 2023 року так звані "депутати кримського парламенту" підтримали "націоналізацію" майна іноземних громадян і держав, які вчиняють щодо Кремля недружні дії.