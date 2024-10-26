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РФ "націоналізує" понад тисячу баз відпочинку на Азовському морі, - ЦНС

Субота 26 жовтня 2024 01:48
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РФ "націоналізує" понад тисячу баз відпочинку на Азовському морі, - ЦНС Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти збираються націоналізувати понад тисячу баз відпочинку на Азовському морі. Ці процеси почались ще з перших днів повномасштабної війни.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, запорізькій гауляйтер Євген Балицький повідомив, що на узбережжі Азовського моря "безхозними" визнано вже більше тисячі баз відпочинку. Оскільки їм наданий такий статус, це означає, що у найближчий час об'єкти буде націоналізовано". Це при тому, що крайній термін постановки на російський облік нерухомості буде лише 1 січня 2028 року.

Аргументом такого злочину гауляйтер назвав "залучення туристів" та "створення нових робочих місць".

У ЦНС додали, що ворог почав відбирати нерухомість ще з початку повномасштабної війни, особливо на узбережжі Азовського моря.

"Вони почали віджимати пансіонати та бази відпочинку з перших днів повномасштабного вторгнення. Спершу захопили найфешенебельніші об’єкти, а простіші перетворили на казарми для солдатів РФ", - уточнив ресурс.

Нагадаємо, у вересні в Центрі національного опору повідомили, що тепер крім приміщень, російські війська на на тимчасово окупованих територіях України планують відбирати земельні ділянки.

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