RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

РФ в Крыму "национализировала" минимум 1200 объектов недвижимости за этот год, - ЦНС

Фото: Крымское водохранилище (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация продолжает изымать недвижимость украинских и других бизнесменов в оккупированном Крыму. В частности, за 2024 год "национализировано" минимум 1200 объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"По словам местного гауляйтера (Сергея - ред.) Аксенова, все имущество принадлежало украинским бизнесменам, или тем, кто "не дружески" настроен к РФ", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что на сегодняшний день крупнейшие активы в Крыму уже стали собственностью России или проданы новым "хозяевам". Больше всего речь идет о курортных комплексах и недвижимости коммерческого назначения.

Информационный ресурс напомним, что в феврале 2023 года так называемые "депутаты крымского парламента" поддержали "национализацию" имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении Кремля недружественные действия.

Напомним, недавно запорожский гауляйтер Евгений Балицкий сообщил, что на побережье Азовского моря уже более 1000 баз отдыха признаны "безхозными". Это означает, что в ближайшее время они будут "национализированы".

Ранее РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики начали строительство крупного рынка сельскохозяйственной продукции. Однако на самом деле это будет центр для вывоза украинского имущества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКрымВойна в Украине