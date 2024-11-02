РФ в Крыму "национализировала" минимум 1200 объектов недвижимости за этот год, - ЦНС

Российская Федерация продолжает изымать недвижимость украинских и других бизнесменов в оккупированном Крыму. В частности, за 2024 год "национализировано" минимум 1200 объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
"По словам местного гауляйтера (Сергея - ред.) Аксенова, все имущество принадлежало украинским бизнесменам, или тем, кто "не дружески" настроен к РФ", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что на сегодняшний день крупнейшие активы в Крыму уже стали собственностью России или проданы новым "хозяевам". Больше всего речь идет о курортных комплексах и недвижимости коммерческого назначения.
Информационный ресурс напомним, что в феврале 2023 года так называемые "депутаты крымского парламента" поддержали "национализацию" имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении Кремля недружественные действия.
Напомним, недавно запорожский гауляйтер Евгений Балицкий сообщил, что на побережье Азовского моря уже более 1000 баз отдыха признаны "безхозными". Это означает, что в ближайшее время они будут "национализированы".
Ранее РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики начали строительство крупного рынка сельскохозяйственной продукции. Однако на самом деле это будет центр для вывоза украинского имущества.
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