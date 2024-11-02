РФ в Крыму "национализировала" минимум 1200 объектов недвижимости за этот год, - ЦНС

"По словам местного гауляйтера (Сергея - ред.) Аксенова, все имущество принадлежало украинским бизнесменам, или тем, кто "не дружески" настроен к РФ", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что на сегодняшний день крупнейшие активы в Крыму уже стали собственностью России или проданы новым "хозяевам". Больше всего речь идет о курортных комплексах и недвижимости коммерческого назначения.

Информационный ресурс напомним, что в феврале 2023 года так называемые "депутаты крымского парламента" поддержали "национализацию" имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении Кремля недружественные действия.