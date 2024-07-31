РФ концентрує зусилля на Покровському напрямку біля Новоолександрівки та Желанного, - ЗСУ

В Україні на фронті протягом нинішньої доби вже відбулося 117 бойових зіткнень. На Покровському напрямку фіксується найбільша активність російських загарбників, де ворог проводить наступаючі дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 31 липня.

Російські обстріли

Російські окупанти протягом дня завдали по території України удару 2 ракетами та 62 авіаудари, а також скинули 80 КАБів.

Крім цього, противник залучив для ураження 511 дронів-камікадзе та здійснив понад 3200 обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах України.

Ситуація на фронті

Як зазначили в Генштабі, Сили оборони продовжують "рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту".

На Харківському напрямку ворог 8 разів атакував оборонні рубежі ЗСУ неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі тривають 2 боєзіткнення.

На Куп'янському напрямку окупанти провели 7 наступальних дій біля Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового та Андріївки. 4 атаки - зупинено, ще 3 - продовжуються.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 8 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Новосергіївки, Невського та Макіївки. 7 боїв - завершено, 1 - триває неподалік Невського.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень ЗСУ зупинили 2 ворожі атаки у районах Івано-Дар'ївки та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку противник здійснив 8 наступальних дій поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили 6 атак, ще 2 продовжуються у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти 20 разів атакували ЗСУ біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. 17 боєзіткнень завершено, ще 3 - тривають.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 43 бої неподалік н.п. Пантелеймонівка, Воздвиженка, Архангельське, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лисичне, Іванівське, Желанне, Сергіївка та Карлівка.

Зазначається, що українські захисники відбили 25 атак, 18 - ще продовжуються.

"Ворог концентрує свої зусилля біля Новоолександрівки та Желанного", - розповіли в Генштабі.

У військовому командуванні додали, що за уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 259 окупантів, 75 з них - безповоротно.

"Також знищено гаубицю Д-30, три бліндажі, п'ять БПЛА, автотранспорт та п'ять одиниць спецтехніки. Крім цього, пошкоджено два танки, БМ-21 "Град", три гаубиці Д-30, сім одиниць автотранспорту та три одиниці спецтехніки", - йдеться у звіті.

На Курахівському напрямку ворог 12 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Красногорівки, Желанного, Костянтинівки, Карлівки та Парасковіївки. 8 атак відбито, 4 - тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки. Підрозділи ЗСУ відбили усі 4 атаки росіян неподалік Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку 5 ворожих штурмів на позиції підрозділів Сил оборони на лівобережжі Дніпра також не мали успіху.

У Генштабі додали, що на інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.