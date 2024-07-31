Про другий саміт миру, удари по РФ і не тільки: головне з інтерв'ю Зеленського французьким ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Рівному, дав інтерв'ю французьким агентствам AFP, Le Monde, L'Equipe та Libération. Йшлося, зокрема, про участь Росії на другому саміті миру, удари західною зброєю по російській території і не тільки.

Чому Росія просувається на полі бою

Журналіст з AFP запитав Зеленського, чому російські війська продовжують просуватися на сході України та чи зможуть ЗСУ їх зупинити в найближчій перспективі. Як пояснив президент, просуванню російської армії є кілька причин, і якщо їх вирішити - то їх вдасться зупинити.

"Ми вже не тримаємо ні в якому секреті, що ми готували 14 бригад. 14 бригад, яких ми хотіли укомплектувати зброєю передусім. Це бригади, які повинні захищати нашу територію і повинні бути резервами для того, щоб ми ротаційно відпускали хлопців відпочити, а ці бригади їх заміщали. Коли ми говорили і готували відповідні пакети (західної допомоги - ред.), це укомплектація 14 цих бригад. Як ви вважаєте, на вашу думку, якщо з 14 укомплектовано 3, можна зупинити? Ми їх зможемо зупинити, безумовно. Але є ось така вартість, бо вартість - це час. Час, поки укомплектуємо бригади. А час - це життя людей", - сказав глава держави.

Друга причина, за словами Зеленського, це страх росіян відступати. Окупанти бояться, що за повернення назад їх будуть розстрілювати свої.

"І це правда - їх там вбивають, якщо вони біжать назад. Це абсолютно правда. І ми собі, навіть у час найжорстокіших викликів війни, ми не зможемо собі дозволити це ніколи. Бо тоді, розумієте, за що ми боремось? Тоді це незрозуміло, що ми боремось за життя людей і при цьому просто не бережемо це життя. Розумієте, так? Тобто це про інші цінності. Це точно ні про демократію, ні про свободу, ні про що. Ось вам і відповідь", - пояснив він.

Крім того, як зауважив президент, для того, щоб зупинити росіян, потрібно мати якусь перевагу. Передусім у зброї та технологіях. Також, наголосив Зеленський, українські війська повинні мати можливість застосовувати всю зброю так, як їм потрібно.

Про удари по території РФ

Пояснюючи французьким журналістам по необхідність застосування наявної в ЗСУ зброї без жодних обмежень, Зеленський торкнувся питання ударів західною зброєю по території РФ. І те, що Україна не має сьогодні такої можливості, за його словами, серйозний виклик.

"Що ви б робили на нашому місці? Наприклад, якби ви знали, що росіяни, наприклад, глибина 30 кілометрів від кордону, в їх бік, в російській бік, там стоять установки. 30, 60, 100 кілометрів там стоять літаки, які бомблять нас. Або якісь установки РСЗВ тощо, які стріляють по нас. Або інша зброя, гради С-300, які вони використовують. З Бєлгорода, наприклад, знаючи, що в нас немає прав знищити їх зброєю. Щоб ви робили на нашому місці? Тобто у вас такий виклик", - наголосив він.

Зеленський привів у приклад Харків, який потерпає від російських ударів з території Бєлгородської області, і пояснив, що навіть Patriot не здатні повністю захистити місто від атак з боку РФ.

"Все одно, як навіть з Києвом. Ось вам, будь ласка, лікарня "Охматдит". Так, начебто захищено, але все одно щось долітає. І все одно загиблі люди. І тому, щоб ви робили, якби ви знали, що в 50 кілометрів від вашого кордону стоять збройні сили РФ, які стріляють, і вони знають, що по них стріляти не можна? Щоб робили ви? Ми ламаємо голову, що робити? Бо, якщо використовувати зброю наших партнерів, а потім вони можуть сказати, ми вам більше не дамо допомоги. Ось вам і ризик", - сказав президент.

Водночас він додав, що Україна продовжує працювати з партнерами над отриманням такого дозволу, але поки що партнери бояться такого рішення.

"Але вони повинні розуміти, що ми живемо і боремося. І якщо вони не знайдуть можливість допомогти нам, ми будемо знаходити інші кроки. Інші кроки, щоб захистити наших людей", - резюмував глава держави.

Покровськ - нинішня ціль Росії

За словами Зеленського, місто Покровськ в Донецькій області - головна ціль Росії сьогодні, після того, як її наступ на Харків зазнав поразки.

"Їх напрямок головний, це не в цілому схід, хоча Слов'янськ не виключення, але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет. Покровський напрямок і це місто Покровськ. Авжеж там є і Костянтинівка, авжеж вони ціляться і на Торецьк, авжеж вони хочуть і плани у них є щодо Слов'янська, але все це плани. Найбільшу кількість особового складу, найбільшу кількість зброї і КАБів, все, що в них є, вони зосереджують сьогодні на Покровському напрямку", - заяви глава держави.

Про напівсанкції та напіврішення Заходу

Президент розкритикував Захід за "напівсанкції" та "напіврішення" щодо Росії.

"Якби не було у нас напівсанкцій і напіврішень, ми б вже зупинили Путіна. Безумовно зупинили. Світ набагато сильніший, світ набагато більший, набагато потужніший, принциповий, економічно сильніший. Я не тільки про силу зброї, ні, політично, економічно", - сказав французьким журналістам Зеленський.

На його думку, якби Росії заблокували всю енергетику та "абсолютно все", то вона б не вижила.

"Чому? Путін боїться свого суспільства, я неодноразово про це говорив. А значить, треба зробити так, щоб його суспільство розуміло, що таке війна. А як вони це можуть розуміти? Ну як? Вони повинні відчувати це. Вони повинні бути ізольовані у всьому світі. Вони повинні розуміти, що немає такої економіки, щоб всі їхні підприємства страждали, щоб їхній бізнес не розвивався. Тому що без експорту їм не вистачить. Вони з'їдять там все, що в них є в Росії, а потім з'їдять один одного. Але напівсанкції. Все напів", - пояснив він.

Росія і другий саміт миру

Україна разом з партнерами хоче до кінця листопада підготувати мирний план, щоб представити його на другому саміті миру, на який запросять Росію, оскільки цього хоче "весь світ", розповів Зеленський французьким ЗМІ.

"І там буде і територіальна цілісність, і суверенітет тощо. І ось цей план буде до другого саміту підготовлений... Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути, інакше ми не досягнемо потужних результатів... Я сказав, я не хочу, щоб вони нам заблокували процес підготовки спільного плану. Ми його підготуємо з вами, і він буде на столі. І, будь ласка, якщо весь світ хоче, щоб вони були за столом, ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити", - сказав президент.

Один з французьких журналістів запитав Зеленського, чи буде вихід Україна на кордони 1991 року обов'язковою передумовою для мирних переговорів з РФ, на що той відповів, що це бажано, але не обов'язково.

"Це не значить, що в цей момент ми будемо на кордонах 91-го року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не значить. Так, я вважаю, що це справедливо, і справедливий мир для України - це відновити повністю нашу територіальну цілісність. Але це не значить, що тільки завдяки зброї. Я вважаю, що сьогодні ми стоїмо на фронті, поки Росія хоче воювати, буде готовий план, буде у нас сильна позиція, буде весь світ, більшість країн погодиться з цим планом і буде на столі цей план. І потім, будь ласка, ми можемо вирішити ці питання дипломатично, якщо Росія захоче", - пояснив глава держави.

Про Китай

Крім того, Зеленський пояснив французьким журналістам, яку роль Китаю він хотів би бачити у процесі завершення війни РФ проти України. За його словами, це не посередництво.

"Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай - невіддільна частина цього світу, одна з впливових держав. Я б хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так, як тиснуть Сполучені Штати. Так, як тисне ЄС. І чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію. Не навпаки. Мені здається, тоді буде результат, швидкий", - сказав він.

Вибори в США

Коментуючи майбутні президентські вибори в США, на яких за крісло в Овальному кабінеті будуть змагатися чинна віце-президент США Камала Гарріс та екс-президент Дональд Трамп, Зеленський заявив, що Україна контактує з обома командами. Але в будь-якому випадку, як наголосив він, це вже не буде адміністрація Джо Байдена.

"Одна історія сьогодні, наш діалог, і він був нормальний, абсолютно адекватний. Що буде після виборів, ми з вами не знаємо. Спрогнозувати стовідсотково ми з вами не можемо. І я тільки вірю на те, що суспільство в США, я вважаю, що це найпотужніша інституція громадянських суспільств. І я вважаю, що вони мають вплив на всі інші інституції. Це все ж таки серйозна демократична країна з дуже серйозною децентралізацією, де влада, вона не тільки центральна", - додав президент.