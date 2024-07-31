РФ концентрирует усилия на Покровском направлении возле Новоалександровки и Желанного, - ВСУ
В Украине на фронте в течение нынешних суток уже произошло 117 боевых столкновений. На Покровском направлении фиксируется наибольшая активность российских захватчиков, где противник проводит наступающие действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 31 июля.
Российские обстрелы
Российские оккупанты в течение дня нанесли по территории Украины удар 2 ракетами и 62 авиаудара, а также сбросили 80 УАБов (КАБов).
Кроме этого, противник задействовал для поражения 511 дронов-камикадзе и совершил более 3200 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Ситуация на фронте
Как отметили в Генштабе, Силы обороны продолжают "решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта".
На Харьковском направлении враг 8 раз атаковал оборонные рубежи ВСУ недалеко от Тихого и Волчанска, где сейчас продолжаются 2 боестолкновения.
На Купянском направлении оккупанты провели 7 наступательных действий возле Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового и Андреевки. 4 атаки - остановлены, еще 3 - продолжаются.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 8 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Новосергеевки, Невского и Макеевки. 7 боев - завершены, 1 - продолжается неподалеку от Невского.
На Северском направлении во время боевых столкновений ВСУ остановили 2 вражеских атаки в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении противник совершил 8 наступательных действий вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Силы обороны отразили 6 атак, еще 2 продолжаются в районе Часового Яра.
На Торецком направлении оккупанты 20 раз атаковали ВСУ возле Железного, Торецка, Нью-Йорка и Северного. 17 боев завершены, еще 3 - продолжаются.
На Покровском направлении с начала этих суток шли 43 боя неподалеку н.п. Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лисическое, Ивановское, Желательное, Сергеевка и Карловка.
Отмечается, что украинские защитники отразили 25 атак, 18 - еще продолжаются.
"Враг концентрирует свои усилия у Новоалександровки и Желанного", - рассказали в Генштабе.
В военном командовании добавили, что по уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 259 оккупантов, 75 из них - безвозвратно.
"Также уничтожены гаубица Д-30, три блиндажа, пять БПЛА, автотранспорт и пять единиц спецтехники. Кроме этого, повреждены два танка, БМ-21 "Град", три гаубицы Д-30, семь единиц автотранспорта и три единицы спецтехники", - говорится в отчете.
На Кураховском направлении враг 12 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Красногоровки, Желанного, Константиновки, Карловки и Парасковеевки. 8 атак отбито, 4 - продолжаются.
На Времивском направлении противник совершил наступательные действия в сторону Константиновки. Подразделения ВСУ отразили все 4 атаки россиян недалеко от Великой Новоселки.
На Приднепровском направлении 5 вражеских штурмов на позиции подразделений Сил обороны на левобережье Днепра также не имели успеха.
В Генштабе добавили, что на других направлениях ситуация была без особых изменений.
Напомним, как ранее отметил президент Владимир Зеленский, город Покровск является главной целью РФ сейчас, после того, как ее наступление на Харьков потерпело поражение.
Прежде спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховый заявил, что у войск РФ не хватает ресурсов, чтобы вести масштабное наступление на южном направлении.
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