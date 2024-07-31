РФ концентрирует усилия на Покровском направлении возле Новоалександровки и Желанного, - ВСУ

В Украине на фронте в течение нынешних суток уже произошло 117 боевых столкновений. На Покровском направлении фиксируется наибольшая активность российских захватчиков, где противник проводит наступающие действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 31 июля.

Российские обстрелы

Российские оккупанты в течение дня нанесли по территории Украины удар 2 ракетами и 62 авиаудара, а также сбросили 80 УАБов (КАБов).

Кроме этого, противник задействовал для поражения 511 дронов-камикадзе и совершил более 3200 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

Ситуация на фронте

Как отметили в Генштабе, Силы обороны продолжают "решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта".

На Харьковском направлении враг 8 раз атаковал оборонные рубежи ВСУ недалеко от Тихого и Волчанска, где сейчас продолжаются 2 боестолкновения.

На Купянском направлении оккупанты провели 7 наступательных действий возле Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового и Андреевки. 4 атаки - остановлены, еще 3 - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 8 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Новосергеевки, Невского и Макеевки. 7 боев - завершены, 1 - продолжается неподалеку от Невского.

На Северском направлении во время боевых столкновений ВСУ остановили 2 вражеских атаки в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник совершил 8 наступательных действий вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Силы обороны отразили 6 атак, еще 2 продолжаются в районе Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты 20 раз атаковали ВСУ возле Железного, Торецка, Нью-Йорка и Северного. 17 боев завершены, еще 3 - продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток шли 43 боя неподалеку н.п. Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лисическое, Ивановское, Желательное, Сергеевка и Карловка.

Отмечается, что украинские защитники отразили 25 атак, 18 - еще продолжаются.

"Враг концентрирует свои усилия у Новоалександровки и Желанного", - рассказали в Генштабе.

В военном командовании добавили, что по уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 259 оккупантов, 75 из них - безвозвратно.

"Также уничтожены гаубица Д-30, три блиндажа, пять БПЛА, автотранспорт и пять единиц спецтехники. Кроме этого, повреждены два танка, БМ-21 "Град", три гаубицы Д-30, семь единиц автотранспорта и три единицы спецтехники", - говорится в отчете.

На Кураховском направлении враг 12 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Красногоровки, Желанного, Константиновки, Карловки и Парасковеевки. 8 атак отбито, 4 - продолжаются.

На Времивском направлении противник совершил наступательные действия в сторону Константиновки. Подразделения ВСУ отразили все 4 атаки россиян недалеко от Великой Новоселки.

На Приднепровском направлении 5 вражеских штурмов на позиции подразделений Сил обороны на левобережье Днепра также не имели успеха.

В Генштабе добавили, что на других направлениях ситуация была без особых изменений.