РФ контролює не 40%. В ЗСУ уточнили ситуацію в Часовому Ярі

Бої за Часів Яр

Російська армія націлилась на Часів Яр після захоплення Бахмуту в результаті багатьох місяців жорстких боїв. Наразі російським військам вдалося захопити мікрорайон Канал, який перед цим був фактично стертий дощенту.

Також росіяни руйнують й інші райони міста. У серпня бійці Національної гвардії показали, як виглядає Часів Яр після російських бомбардувань та артилерійських ударів.

У боях за Часів Яр російська армія зазнає значних втрат. Так, на початку липня в українські військові заявляли, що за три місяці боїв росіяни втратили близько 5 тисяч солдатів.

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