РФ контролирует не 40%. В ВСУ уточнили ситуацию в Часовом Яру

Бои за Часов Яр

Российская армия нацелилась на Часов Яр после захвата Бахмута в результате многих месяцев жестких боев. Пока российским войскам удалось захватить микрорайон Канал, который перед этим был фактически стерт до основания.

Также россияне разрушают и другие районы города. В августе бойцы Национальной гвардии показали, как выглядит Часов Яр после российских бомбардировок и артиллерийских ударов.

В боях за Часов Яр российская армия несет значительные потери. Так, в начале июля в украинские военные заявляли, что за три месяца боев россияне потеряли около 5 тысяч солдат.

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