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РФ контролирует не 40%. В ВСУ уточнили ситуацию в Часовом Яру

Фото: в ВСУ рассказали о ситуации в Часовом Яру (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Ульяна Безпалько

Российские войска не контролируют 40% города Часов Яр в Донецкой области. Россияне захватили только ту часть, которая находится перед каналом "Северский Донец-Донбасс".

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин.

Так, представитель бригады уточнил свое предыдущее заявление, озвученное в эфире телемарафона "Единые новости", о том, что россияне якобы контролируют 40% города. В комментарии РБК-Украина он объяснил, что просто ошибся.

"Не было продвижения врага за последние несколько месяцев после захвата микрорайона перед каналом", - отметил Полухин.

Бои за Часов Яр

Российская армия нацелилась на Часов Яр после захвата Бахмута в результате многих месяцев жестких боев. Пока российским войскам удалось захватить микрорайон Канал, который перед этим был фактически стерт до основания.

Также россияне разрушают и другие районы города. В августе бойцы Национальной гвардии показали, как выглядит Часов Яр после российских бомбардировок и артиллерийских ударов.

В боях за Часов Яр российская армия несет значительные потери. Так, в начале июля в украинские военные заявляли, что за три месяца боев россияне потеряли около 5 тысяч солдат.

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Часов ЯрВСУВойна России против УкраиныДонецкая область