Доказ нелюдської сутності ворога. Військові показали, як виглядає Часів Яр
Українські військові з 18 бригади Національної гвардії показали, як виглядає Часів Яр. За це місто в Донецькій області тривалий час йдуть жорсткі бої з російськими окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національної гвардії у Facebook.
"Так сьогодні виглядає Часів Яр, місто поблизу Словʼянська. Місто, яке вже рік, після великої оборони Бахмута, вороги знищують вщент", - йдеться в публікації.
Як наголосили в Нацгвардії, кожна будівля в зруйнованому місті, який українські військові лагідно називають "Часік", - доказ нелюдської сутності ворога.
"Кожне вікно - чиєсь зруйноване життя", - додали нацгвардійці.
Бої за Часів Яр
Після окупації Бахмуту у травні минулого року російська армія продовжила рух в бік Часового Яру. Весь цей час Часів Яр потерпав і продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Цього року окупанти підійшли до околиць міста, і наразі там тривають жорсткі бої.
На початку липня в ЗСУ заявляли, що за три місяці боїв росіяни втратили в районі Часового Яру близько 5 тисяч солдатів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.