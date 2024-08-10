Доказ нелюдської сутності ворога. Військові показали, як виглядає Часів Яр

Українські військові з 18 бригади Національної гвардії показали, як виглядає Часів Яр. За це місто в Донецькій області тривалий час йдуть жорсткі бої з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національної гвардії у Facebook.

"Так сьогодні виглядає Часів Яр, місто поблизу Словʼянська. Місто, яке вже рік, після великої оборони Бахмута, вороги знищують вщент", - йдеться в публікації. Як наголосили в Нацгвардії, кожна будівля в зруйнованому місті, який українські військові лагідно називають "Часік", - доказ нелюдської сутності ворога. "Кожне вікно - чиєсь зруйноване життя", - додали нацгвардійці.