РФ компенсировала потери танков в 2024-м, но может столкнуться с дефицитом бронетехники, - ISW

Российская Федерация смогла отремонтировать и построить в 2024 году более 1500 танков и 2800 БМП и БТР. Это свидетельствует о том, что россияне смогли компенсировать большую часть потерь бронетехники за прошлый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

Остается непонятным, сможет ли Россия отремонтировать и изготовить достаточное количество танков и бронемашин, чтобы заменить потери в Украине и оснастить новые подразделения. По оценкам IISS, в 2024 году РФ отремонтировала и построила более 1 500 танков и 2 800 БМП и БТРов, что позволило компенсировать потери танков и три четверти потерь бронетехники в прошлом году.

Вместе с этим расширение российских вооруженных сил обостряет дефицит техники. Россия также может столкнуться с нехваткой запасных частей для ремонта танков и бронемашин. По оценкам IISS, высока вероятность того, что советские танки и бронемашины на складах РФ находятся в изношенном состоянии, что может затруднить замещение техники в 2025 году и в дальнейшем.

Президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил, что Россия продолжает формировать новые дивизии. В январе 2023 года тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах создания 14 новых военных дивизий в ближайшие годы.

Российское командование распределяет новую и отремонтированную технику между новыми формированиями и подразделениями, которые уже воюют на фронте. В долгосрочной перспективе РФ может столкнуться с трудностями в обеспечении армии техникой, если продолжит расходовать советские запасы, не наращивая собственное производство танков и бронемашин.

Напомним, ранее в Институте изучения войны писали о том, что темпы производства Россией ударных беспилотников "Шахед" могут снизиться. А государство-агрессор может переключиться на дроны-приманки для обхода и перегрузки украинской ПВО.

Также мы писали, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 16 боевых бронированных машин, 81 артиллерийскую систему, четыре реактивных системы залпового огня, три средства ПВО, 152 дрона оперативно-тактического уровня, 156 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.