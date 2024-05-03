РФ, Китай та Іран намагаються посилити конфлікти в університетах США через інтернет, - NYT

Росія, Китай та Іран використовують підконтрольні їхнім урядам ЗМІ, а також неавтентичні облікові записи, ботів у соціальних мережах або фейкові онлайн-видання для посилення напруженості серед американських студентів і в США загалом на фоні протестів в університетських містечках щодо ситуації в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Видання поспілкувалося з дослідниками, які виявили як відкриті, так і приховані зусилля РФ, Китаю та Ірану посилити протести в США з моменту їх початку.

Фахівці не виявили прямих спроб організувати протести чи спровокувати насильство. У центрі уваги, скоріше, було висвітлення розбіжностей, які війна в Газі виявила в громадській думці Сполучених Штатів, і потенційний вплив, який ці розбіжності мають на урядову політику США.

Лише за останні два тижні державні ЗМІ Росії, Китаю та Ірану опублікували майже 400 статей англійською мовою про протести. Країни також запустили хвилю контенту через неавтентичні облікові записи або ботів на платформах соціальних мереж, таких як X і Telegram. Також використовуються веб-сайти, створені, як у випадку з Росією, для імітації західних новинних видань.

Протести в університетських містечках США, які набрали обертів останніми тижнями, дозволили їм зосередити свою пропаганду на рішучій підтримці Ізраїлю адміністрацією президента Джо Байдена, стверджуючи, що це підриває його міжнародний авторитет і не відображає настроїв американського народу.

Китай, РФ та Іран також просувають оцінку дій поліції США щодо студентів як прояв державного "тоталітаризму".

Дослідники виявляють відносно популярні акаунти в соцмережах, які, наприклад, репостять дописи з фейкових сторінок держчиновників чи дипломатів. Іноді такі дописи містять адресовані американським студентам заклики до агресивних дій.

Операції впливу відстежували дослідники з Clemson і NewsGuard, Інституту стратегічного діалогу, Фонду захисту демократій, Австралійського інституту стратегічної політики та компанії з аналізу загроз Recorded Future.

Вони відзначають, що акцент на протестах стався після подібних спроб дискредитувати американський пакет допомоги Ізраїлю, Тайваню та Україні на суму 95,3 мільярда доларів.