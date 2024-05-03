РФ, Китай и Иран пытаются усугубить конфликты в университетах США через интернет, - NYT

Россия, Китай и Иран используют подконтрольные их правительствам СМИ, а также неаутентичные аккаунты, ботов в социальных сетях или фейковые онлайн-издания для усиления напряженности среди американских студентов и в США в целом на фоне протестов в университетских городках из-за ситуации в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Издание пообщалось с исследователями, обнаружившими как открытые, так и скрытые усилия РФ, Китая и Ирана максимизировать протесты в США с момента их начала.

Специалисты не обнаружили прямых попыток организовать протесты или спровоцировать насилие. В центре внимания, скорее, были освещение разногласий, которые война в Газе проявила в общественном мнении Соединенных Штатов, а также потенциальное влияние, которое эти разногласия оказывают на правительственную политику США.

Только за последние две недели государственные СМИ России, Китая и Ирана опубликовали почти 400 статей на английском языке о протестах. Страны также запустили волну контента из неаутентичных аккаунтов или ботов на платформах социальных сетей, таких как X и Telegram. Также используются веб-сайты, созданные, как в случае с Россией, для имитации западных новостных изданий.

Набравшие обороты в последние недели протесты в университетских городках США позволили им сосредоточить свою пропаганду на решительной поддержке Израиля администрацией президента Джо Байдена, утверждая, что это подрывает его международный авторитет и не отражает настроений американского народа.

Китай, РФ и Иран также продвигают оценку действий полиции США по отношению к студентам как проявление государственного "тоталитаризма".

Исследователи обнаруживают относительно популярные аккаунты в соцсетях, которые, например, репостят сообщения с фейковых страниц госчиновников или дипломатов. Иногда такие сообщения содержат адресованные американским студентам призывы к агрессивным действиям.

Операции влияния отслеживали исследователи из Clemson и NewsGuard, Института стратегического диалога, Фонда защиты демократий, Австралийского института стратегической политики и компании по анализу угроз Recorded Future.

Они отмечают, что упор на протестах произошел после подобных попыток дискредитировать американский пакет помощи Израилю, Тайваню и Украине на сумму 95,3 миллиарда долларов.