ua ru
Сб, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ кинула всі сили на прорив Бахмута та наступ в бік Лимана, але отримала відсіч, - Маляр

Новость на русском →
Україна, Субота 04 лютого 2023 18:02
РФ кинула всі сили на прорив Бахмута та наступ в бік Лимана, але отримала відсіч, - Маляр Фото: РФ кинула всі сили на прорив Бахмута, але отримала відсіч (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові цього тижня всіма силами намагались прорвати оборону Бахмуту та посилити наступ на Лиманському напрямку, проте отримали відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

За словами Маляр, якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня й коротко підсумувати, то можна помітити, що росіянам не вдалось просунутись на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку", - пояснила вона

Проте вона наголосила, що завдяки стійкості наших воїнів успіху військові РФ не досягли.

Нагадаємо, сьогодні українські прикордонники вибили три штурмові групи росіян з передмістя Бахмута.

Своєю чергою Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за вчора українські воїни відбили 10 атак та знищили пункт управління БПЛА росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Мобілізація в Україні. Де і хто має право видавати повістки: роз'яснення ЗСУ
Мобілізація в Україні. Де і хто має право видавати повістки: роз'яснення ЗСУ
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна