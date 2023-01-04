Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 3 січня відбили 10 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється", - зазначили у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. Обстріляв райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області, Ромашкове і Рожковичі - Сумської та Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них - Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема Краматорськ, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони понад 25 населених пунктів. Ворог не припиняє обстрілів цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Уражено цивільну інфраструктуру Запоріжжя та Херсона.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БПЛА окупантів.