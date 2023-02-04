Прикордонники вибили три штурмові групи росіян з передмістя Бахмута
Українські бійці зупинили штурм російських загарбників та вибили їх з передмістя Бахмута у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
"Учора аеророзвідка виявила приготування противника до наступу на місто-фортецю Бахмут. По місцю зосередження окупантів мінометники здійснили вогневий наліт. Отримавши втрати противник перегрупувався для атаки", - йдеться у повідомленні.
Військові повідомили, що згодом, три групи штурмовиків намагались прорвати оборону. Але вогнем з автоматичних та станкових гранатометів прикордонники змусили окупантів відступити.
"Спроба штурму провалилася, втрати загарбників склали 4 вбитих й 7 поранених", - додали у ДПСУ.
Нагадаємо, що російські військові спробували прорвати лінію оборони українських військових поблизу Бахмута Донецької області. Але замість цього зазнали втрат - 9 вбитими та 20 пораненими.
Якщо міжнародні партнери нададуть Україні усю необхідну зброю, зокрема далекобійну, наші захисники не лише не відійдуть від Бахмуту, а й почнуть деокупувати Донбас. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.