Прикордонники вибили три штурмові групи росіян з передмістя Бахмута

Українські бійці зупинили штурм російських загарбників та вибили їх з передмістя Бахмута у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

Військові повідомили, що згодом, три групи штурмовиків намагались прорвати оборону. Але вогнем з автоматичних та станкових гранатометів прикордонники змусили окупантів відступити.

"Учора аеророзвідка виявила приготування противника до наступу на місто-фортецю Бахмут. По місцю зосередження окупантів мінометники здійснили вогневий наліт. Отримавши втрати противник перегрупувався для атаки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські військові спробували прорвати лінію оборони українських військових поблизу Бахмута Донецької області. Але замість цього зазнали втрат - 9 вбитими та 20 пораненими.

Якщо міжнародні партнери нададуть Україні усю необхідну зброю, зокрема далекобійну, наші захисники не лише не відійдуть від Бахмуту, а й почнуть деокупувати Донбас. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.