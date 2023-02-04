РФ бросила все силы на прорыв Бахмута и наступление в сторону Лимана, но получила отпор, - Маляр
Российские военные на этой неделе всеми силами пытались прорвать оборону Бахмута и усилить наступление на Лиманском направлении, но получили отпор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Украины Анны Маляр.
По словам Маляр, если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и кратко подытожить, то мы можно увидеть, что россиянам не удалось продвинуться на Лиманском и Бахмутском направлениях.
"На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении", - пояснила она.
Однако она подчеркнула, что благодаря устойчивости наших воинов успеха военные РФ не достигли.
Напомним, сегодня украинские пограничники выбили три штурмовых группы россиян из пригорода Бахмута.
В свою очередь Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за вчера украинские воины отбили 10 атак и уничтожили пункт управления БПЛА россиян.
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