РФ бросила все силы на прорыв Бахмута и наступление в сторону Лимана, но получила отпор, - Маляр

Российские военные на этой неделе всеми силами пытались прорвать оборону Бахмута и усилить наступление на Лиманском направлении, но получили отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и кратко подытожить, то мы можно увидеть, что россиянам не удалось продвинуться на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении", - пояснила она.

Однако она подчеркнула, что благодаря устойчивости наших воинов успеха военные РФ не достигли.