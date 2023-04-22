РФ бросила под Марьинку новые "штурмовые подразделения" вместо десантников, - Силы обороны

Российское командование перебросило для боев под Марьинку Донецкой области так называемые "штурмовые подразделения Z". Они были свезены туда вместо десантников, которых забрали на восстановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день начали по принципу ЧВК "Вагнера" набирать в штурмовые подразделения просто людей с уголовным прошлым. Существует отдельный устав для этих подразделений, который четко определяет, что раненых с поля боя не эвакуируют. Почему? Для того, чтобы не отвлекать от штурмовых действий личный состав, который не поврежден", - рассказал Дмитрашковский.

По его словам, согласно полученным вражеским документам, на подготовку этих "штурмовых подразделений" российское командование выделяет максимум 2 недели.

"К нам попали некоторые документы, а именно: "Положение о штурмовых ротах Z" 8-й общей военной армии РФ. Там четко указано, что на подготовку данных подразделений выделяется всего 10-15 дней ", - говорит Дмитрашковский.

Он отметил, что это слишком мало, чтобы подготовить качественно для формирования коллектива, который будет работать слаженно.

"Но в России понятно, что даже не ведут учет погибших в этих подразделениях", - добавил Дмитрашковский.

Предыстория

Недавно мы писали, что Россия применяет на оккупированных территориях так называемые "штурмовые подразделения Z", укомплектованные людьми с уголовным прошлым.

Добавим, по данным аналитиков ISW, из-за значительных проблем у россиян с боями в городах, они будут пытаться решить этот вопрос путем создания так называемых отрядов "Шторм Z".

Однако, как объясняли РБК-Украина эксперты, такой шаг в очередной раз доказывает, что большие проблемы с боевыми действиями в городах и такая новая тактика вряд ли поможет врагу. Подробнее об этих "штурмовых подразделениях" россиян - читайте по ссылке.

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