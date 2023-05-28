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РФ за кілька місяців значно знизила кількість солдатів у Білорусі, - Держприкордонслужба

Фото: РФ за кілька місяців значно знизила кількість солдатів у Білорусі (twitter.com/armscontrol_ukr)
Автор: Іван Носальський

Росія зосередила у Білорусі кілька тисяч своїх солдатів. Ще кілька місяців тому там було значно більше військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз кількості російських військових на території Білорусі недостатньо для того, щоби розпочати нове вторгнення в Україну з північного напрямку.

"Зараз кількість російських солдатів на території Білорусі значно нижча, ніж це було кілька місяців тому. Раніше їх могло бути і 10, і 11 тисяч, зараз це кілька тисяч військовослужбовців", - розповів Демченко.

Він зазначив, що незважаючи на таку ситуацію, Україна продовжує зміцнювати кордон з Білоруссю. Зокрема відбувається мінування для того, щоб не допустити прориву військової техніки ворога.

Перекидання ешелонів техніки РФ до Білорусі

Нагадаємо, цього тижня моніторингові групи зафіксували переміщення з Росії до Білорусі мінімум двох ешелонів з технікою та військовими.

При цьому диктатор Олександр Лукашенко 25 травня заявляв про початок перекидання російської ядерної зброї на територію Білорусі. Такий крок уже розкритикували на Заході. Зокрема, президент США Джо Байден заявив, що його реакція на подібні дії "вкрай негативна".

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