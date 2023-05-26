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РФ перекинула у Білорусь два ешелони з технікою та військовими, - "Гаюн"

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Білорусь, П'ятниця 26 травня 2023 20:39
РФ перекинула у Білорусь два ешелони з технікою та військовими, - "Гаюн" Фото: РФ перекинула у Білорусь два ешелони з технікою та військовими (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом тижня Росія перекинула до Білорусі щонайменше два ешелони з технікою та військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Як повідомляється, на цьому тижні у Білорусі було зафіксовано прибуття ще двох ешелонів з технікою та особовим складом Збройних сил РФ.

Вранці 22 травня прибув склад, який прямував безпосередньо з фронту - Волновахи Донецької області.

Ешелон прибув на станцію Заслонове (Вітебська область, Білорусь). Кількість техніки та тип - уточнюються, але відомо, що була щонайменше одна санітарна машина для перевезення поранених.

Другий ешелон був відправлений зі станції Єльня (Смоленська область, Росія) на станцію Лісова (Брестська область. Білорусь), куди прибув у другій половині дня 22 травня.

У складі було щонайменше 20 вагонів:

  • пасажирські - 5 одиниць (приблизно 250 осіб);
  • платформи - 15-20 одиниць (у тому числі з Урал-4320 та УАЗ-452).

Роль Білорусі у війні РФ проти України

Протягом усього періоду повномасштабної війни Росія використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні. До того ж у Білорусі тривають навчання та ротація російських військових, а також зберігається їхня техніка та озброєння.

При цьому нещодавно РФ поновила перекидання ешелонів військових з Білорусі на передову. До того ж Росія перекинула під Мінськ 10 винищувачів.

Також Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами РФ військові навчання, які тривають вже 57 тижнів.

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