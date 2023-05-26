РФ перекинула у Білорусь два ешелони з технікою та військовими, - "Гаюн"
Протягом тижня Росія перекинула до Білорусі щонайменше два ешелони з технікою та військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Як повідомляється, на цьому тижні у Білорусі було зафіксовано прибуття ще двох ешелонів з технікою та особовим складом Збройних сил РФ.
Вранці 22 травня прибув склад, який прямував безпосередньо з фронту - Волновахи Донецької області.
Ешелон прибув на станцію Заслонове (Вітебська область, Білорусь). Кількість техніки та тип - уточнюються, але відомо, що була щонайменше одна санітарна машина для перевезення поранених.
Другий ешелон був відправлений зі станції Єльня (Смоленська область, Росія) на станцію Лісова (Брестська область. Білорусь), куди прибув у другій половині дня 22 травня.
У складі було щонайменше 20 вагонів:
- пасажирські - 5 одиниць (приблизно 250 осіб);
- платформи - 15-20 одиниць (у тому числі з Урал-4320 та УАЗ-452).
Роль Білорусі у війні РФ проти України
Протягом усього періоду повномасштабної війни Росія використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні. До того ж у Білорусі тривають навчання та ротація російських військових, а також зберігається їхня техніка та озброєння.
При цьому нещодавно РФ поновила перекидання ешелонів військових з Білорусі на передову. До того ж Росія перекинула під Мінськ 10 винищувачів.
Також Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами РФ військові навчання, які тривають вже 57 тижнів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.