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РФ за несколько месяцев значительно снизила количество солдат в Беларуси, - Госпогранслужба

Фото: РФ за несколько месяцев значительно снизила количество солдат в Беларуси (twitter.com/armscontrol_rus)
Автор: Иван Носальский

Россия сосредоточила в Беларуси несколько тысяч своих солдат. Еще пару месяцев назад там находилось значительно больше военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас количества российских военных на территории Беларуси недостаточно для того, чтобы начать новое вторжение в Украину с северного направления.

"Сейчас количество российских солдат на территории Беларуси значительно ниже, чем это еще было несколько месяцев назад. Раньше их могло быть и 10, и 11 тысяч, сейчас это несколько тысяч военнослужащих", - рассказал Демченко.

Он отметил, что несмотря на такую ситуацию, Украина продолжает укреплять границу с Беларусью. В частности, происходит минирование для того, чтобы не допустить прорыва военной техники врага.

Переброска эшелонов техники РФ в Беларусь

Напомним, на этой неделе мониторинговые группы зафиксировали перемещение из России в Беларусь минимум двух эшелонов с техникой и военными.

При этом диктатор Александр Лукашенко 25 мая заявлял о начале переброски российского ядерного оружия на территорию Беларуси. Такой шаг уже раскритиковали на Запада. В частности, президент США Джо Байден заявил, что его реакция на подобные действия "крайне негативная".

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