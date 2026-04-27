Россияне на поле боя в Украине бросают раненых собратьев по указанию командира. В данном случае это Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Военные разведчики перехватили разговор двух военнослужащих ВС РФ из 439 мотострелкового полка 30 отдельной мотострелковой бригады 2-й армии, действующей на Покровском направлении.

Несмотря на все командиры РФ приказывают раненым бойцам оставаться на позициях, что серьезно сказывается на общей боеспособности подразделений.

"Этот 300-тый тоже, еле живой у меня лежит, весь мокрый, весь замерз, я ему пончо дал, пончо укутал маленько", - передает один из оккупантов.

В разведке отмечают, что в данном случае об эвакуации в разговоре речь не идет.

"Не вариант, не вариант нах..й отключать", - заявил в трубку командир.

ГУР МО напоминает россиянам в будущем, чтобы избегать таких ситуаций, сдаться добровольно в плен по проекту "Хочу жить".