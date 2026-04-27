ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ бросает раненых солдат умирать на Покровском направлении: перехват ГУР

03:41 27.04.2026 Пн
2 мин
Оккупанты должны слушать командиров, поскольку те им угрожают в случае непослушания
aimg Юлия Маловичко
РФ бросает раненых солдат умирать на Покровском направлении: перехват ГУР Фото: российский военный (Getty Images)

Россияне на поле боя в Украине бросают раненых собратьев по указанию командира. В данном случае это Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Читайте также: Путин созвал главных экономистов РФ и возмутился, почему прогнозы не соответствуют ожиданиям

Военные разведчики перехватили разговор двух военнослужащих ВС РФ из 439 мотострелкового полка 30 отдельной мотострелковой бригады 2-й армии, действующей на Покровском направлении.

Несмотря на все командиры РФ приказывают раненым бойцам оставаться на позициях, что серьезно сказывается на общей боеспособности подразделений.

"Этот 300-тый тоже, еле живой у меня лежит, весь мокрый, весь замерз, я ему пончо дал, пончо укутал маленько", - передает один из оккупантов.

В разведке отмечают, что в данном случае об эвакуации в разговоре речь не идет.

"Не вариант, не вариант нах..й отключать", - заявил в трубку командир.

ГУР МО напоминает россиянам в будущем, чтобы избегать таких ситуаций, сдаться добровольно в плен по проекту "Хочу жить".

РБК-Украина сообщило, как перехват ГУР разоблачил систему казней в армии оккупантов. Командиры на местах получают полный карт-бланш на ликвидацию любого, кого они заподозрят в "измене" или нежелании выполнять самоубийственные приказы.

Еще сообщалось, как недавно бойцы ГУР провели успешные рейды у россиян на Запорожском направлении, были уничтожены позиции и сила врага.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Русские
Новости
Украина подписала соглашение о первых 30 млн евро на ремонт ЧАЭС, - Шмыгаль
Украина подписала соглашение о первых 30 млн евро на ремонт ЧАЭС, - Шмыгаль
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским