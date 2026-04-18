ua en ru
Сб, 18 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Знищили позиції ворога: бійці ГУР провели серію рейдів на Запорізькому напрямку (відео)

12:41 18.04.2026 Сб
1 хв
Спецпризначенці показали, як ліквідували росіян дронами та у ближніх боях
aimg Тетяна Степанова
Фото: бійці ГУР провели серію рейдів на Запорізькому напрямку (Getty Images)

Спецпризначенці ГУР провели серію успішних рейдів на Запорізькому напрямку. Знищили позиції та живу силу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Бійці Департаменту активних дій ГУР МО України продовжують втілювати ефективні операції на Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

За останній тиждень розвідники провели серію результативних рейдів, під час яких знищили та зачистили позиції окупаційних сил, де противник зосереджував підрозділи для підготовки наступальних дій.

Для ураження укриттів, складів і логістичних маршрутів ворога активно використовуються ударні дрони різних типів.

У ГУР зазначили, що дії воєнної розвідки суттєво ускладнюють маневри ворога та блокує його просування в напрямку обласного центру.

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 квітня спецпризначенці ГУР дронами знищили "Славянін". Це був останній залізничний пором Росії в Керченській протоці, що постачав окупаційні війська в Криму.

Також українські розвідники в ніч на 24 березня знищили пускову установку "Бастіон" разом із кількома гіперзвуковими ракетами "Циркон". Ворог перекидав таке озброєння на пускові позиції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Запорізька область ГУР Війна в Україні
Новини
Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
