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РФ кидає у наступ під Кремінною новітню техніку, але просунутись вперед не може, - Гайдай

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові кидають у наступ під Кремінною нові танки Т-90, проте їм не вдається просунутись вперед через спротив ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На Сватівському напрямку ситуація більш стабільна - там немає такої кількості наступів ворога, як на інших", - йдеться у повідомленні.

Гайдай розповів, що атакуючи на Кремінському та Білогорівському напрямках, окупанти використовують по 10-12 одиниць важкої техніки одночасно.

"Росіяни кидають у бій в Луганській області кадрові підрозділи та кращі зразки техніки, по типу танків Т-90. Вони хочуть окупувати всю територію регіону, але у них нічого не виходить", - сказав глава області.

Також Гайдай розповів про ситуацію в окупованому Сєвєродонецьку та на підприємстві "Азот'. За його словами, всі фахівці цього підприємства вже виїхали, залишились в місті переважно літні люди. Тому заяви окупантів про можливий запуск підприємства є брехнею. До того ж обладнання звідти вивозиться в бік Росії.

Нагадаємо, що у Кремінній Луганської області російські окупанти виселяють місцевих жителів із власних будинків, щоб розмістити в них новоприбулих військових.

Російські війська намагаються захопити раніше деокуповані села в Луганській області. Ворог обрав тактику просування там, де в нього це "виходить".

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