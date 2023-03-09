РФ бросает в наступление под Кременной новейшую технику, но продвинуться вперед не может, - Гайдай

Российские военные бросают в наступление под Кременной новые танки Т-90, однако им не удается продвинуться вперед из-за сопротивления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На Сватовском направлении ситуация более стабильная - там нет такого количества наступлений врага, как на других", - говорится в сообщении.

Гайдай рассказал, что атакуя на Кременском и Белогоровском направлениях, оккупанты используют по 10-12 единиц тяжелой техники одновременно.

"Россияне бросают в бой в Луганской области кадровые подразделения и лучшие образцы техники, по типу танков Т-90. Они хотят оккупировать всю территорию региона, но у них ничего не выходит", - сказал глава области.

Также Гайдай рассказал о ситуации в оккупированном Северодонецке и на предприятии "Азот". По его словам, все специалисты этого предприятия уже уехали, остались в городе преимущественно пожилые люди. Поэтому заявления оккупантов о возможном запуске предприятия являются ложью. К тому же оборудование оттуда вывозится в сторону России.