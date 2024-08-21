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В РФ кажуть про вибухи у Брянську та області через атаку дронів та роботу ППО

Середа 21 серпня 2024 02:05
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В РФ кажуть про вибухи у Брянську та області через атаку дронів та роботу ППО Фото: у Брянській області РФ заявили про атаку дронів та вибухи у регіоні (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У Брянській області (РФ) у ніч проти 21 серпня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через начебто атаку із застосуванням безпілотників. У регіоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Брянської області Олександра Богомаза та місцеві пабліки.

Російська сторона заявляє, що дронова атака по цьому регіону почалася ще з пізнього вечора у вівторок. А вже вночі у середу пролунали вибухи у деяких районах області, а також у Брянську.

Так, місцеві Telegram-канали писали, що голосно було також у Брянському, Навлінському та Погарському районах.

За словами брянського губернатора, спочатку силами ППО пізно ввечері був збитий один безпілотник літакового типу, а близько пів на другу ночі він додав, що начебто були ліквідовані сім дронів в області протягом години.

Крім того, російський чиновник заявляє, що постраждалих та руйнувань немає.

"Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - написав він у своєму Telegram.

Додамо, в мережі також оприлюднили кадри, на яких можна почути вибух, що начебто пролунав у Брянську під час "відбиття атаки" безпілотників.

Атаки безпілотників у Брянській області

Нагадаємо, як і в інших регіонах країни-агресора РФ, розташованих біля кордону з Україною, у Брянській області регулярно розповідають про повітряні атаки та роботу ППО. Внаслідок цього часто відбуваються вибухи та пожежі на різних об'єктах.

Також повідомлялося, що наприкінці липня у РФ поскаржилися на атаку дронів в Брянській та Курській областях, де лунали вибухи і начебто працювала ППО.

20 квітня у Брянській області заявляли про пожежу на електропідстанції у Вигоницькому районі через удар БПЛА.

До слова, ще раніше повідомлялося, що 8 квітня безпілотники атакували Брянський хімічний завод, що виготовляє вибухівку.

А у листопаді минулого року російські пропагандистські медіа писали про начебто знайдений безпілотник з вибухівкою на території хімзаводу в селі Сільце Брянського району.

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