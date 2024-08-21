В РФ говорят о взрывах в Брянске и области из-за атаки дронов и работы ПВО

В Брянской области (РФ) в ночь на 21 августа работали силы и средства противовоздушной обороны из-за якобы атаки с применением беспилотников. В регионе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза и местные паблики.

Российская сторона заявляет, что дроновая атака по этому региону началась еще с позднего вечера во вторник. А уже ночью в среду прогремели взрывы в некоторых районах области, а также в Брянске.

Так, местные Telegram-каналы писали, что громко было также в Брянском, Навлинском и Погарском районах.

По словам брянского губернатора, сначала силами ПВО поздно вечером был сбит один беспилотник самолетного типа, а около половины второго ночи он добавил, что якобы были ликвидированы семь дронов в области в течение часа.

Кроме того, российский чиновник заявляет, что пострадавших нет и разрушений.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram.

Добавим, в сети также обнародовали кадры, на которых можно услышать взрыв, якобы прогремевший в Брянске во время "отражения атаки" беспилотников.

Атаки беспилотников в Брянской области

Напомним, как и в других регионах страны-агрессора РФ, расположенных возле границы с Украиной, в Брянской области регулярно рассказывают об воздушных атаках и работе ПВО. В результате часто происходят взрывы и пожары на различных объектах.

Также сообщалось, что в конце июля в РФ пожаловались на атаку дронов в Брянской и Курской областях, где раздавались взрывы и якобы работала ПВО.

20 апреля в Брянской области заявляли о пожаре на электроподстанции в Выгоницком районе из-за удара БПЛА.

К слову, еще ранее сообщалось, что 8 апреля беспилотники атаковали Брянский химический завод, который производит взрывчатку.

А в ноябре прошлого года российские пропагандистские медиа писали о якобы найденном беспилотнике со взрывчаткой на территории химзавода в селе Сельцо Брянского района.