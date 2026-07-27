У РФ кажуть, що готові обговорювати "ідеї" щодо миру в Україні, але є умова для США

Вона заявила, що Росія "готова розглянути" нові ідеї та пропозиції щодо України.

"Ми знову підтверджуємо готовність до можливих обговорень, пропозицій та ідей, які ми готові розглянути. Від цього ніхто не відмовлявся", - сказала вона.

За її словами, Вашингтон має "внести ясність" у ситуацію з анкориджськими домовленостями, перш ніж висувати нові ідеї.

"Перш ніж обговорювати щось нове, ще не озвучене і не сформульоване, напевно, все-таки було б правильно якось внести ясність у старе, зокрема в ці обговорення відповідних ідей, що вже відбулися", - зазначила Захарова.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в серпні 2025 року американський президент Дональд Трамп і російський диктатор обговорювали пропозиції Росії щодо врегулювання війни в Україні.

За його словами, саме Київ відмовився від підходу, який просувала Москва.