RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В РФ говорят, что готовы обсуждать "идеи" о мире в Украине, но есть условие для США

17:43 27.07.2026 Пн
2 мин
Захарова заявила, что Москва якобы "никогда не отказывалась" от новых предложений
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Мария Захарова (Getty Images)

Россия якобы "никогда не отказывалась" обсуждать "предложения и идеи" по войне в Украине и сейчас готова к этому. При этом у Москвы есть требование к Вашингтону.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию российского МИД.

Она заявила, что Россия "готова рассмотреть" новые идеи и предложения по Украине.

"Мы снова подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям и идеям, которые мы готовы рассмотреть. От этого никто не отказывался", - сказала она.

По ее словам, Вашингтон должен "внести ясность" в ситуацию с анкориджскими договоренностями, прежде чем выдвигать новые идеи.

"Прежде чем обсуждать что-то новое, еще не озвученное и не сформулированное, наверное, все-таки было бы правильно как-то внести ясность в старое, в частности в эти состоявшиеся обсуждения соответствующих идей", - отметила Захарова.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в августе 2025 года американский президент Дональд Трамп и российский диктатор обсуждали предложения России по урегулированию войны в Украине.

По его словам, именно Киев отказался от подхода, который продвигала Москва.

Напомним, 23 июля Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу, в ходе которой обсуждали, в частности, войну в Украине.

Лавров успел выдвинуть Рубио очередное требование к Украине. В этот раз он потребовал, чтобы союзники остановили поставки оружия ВСУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМария ЗахароваВойна в Украине