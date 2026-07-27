В РФ говорят, что готовы обсуждать "идеи" о мире в Украине, но есть условие для США

Россия якобы "никогда не отказывалась" обсуждать "предложения и идеи" по войне в Украине и сейчас готова к этому. При этом у Москвы есть требование к Вашингтону.
Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию российского МИД.
Она заявила, что Россия "готова рассмотреть" новые идеи и предложения по Украине.
"Мы снова подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям и идеям, которые мы готовы рассмотреть. От этого никто не отказывался", - сказала она.
По ее словам, Вашингтон должен "внести ясность" в ситуацию с анкориджскими договоренностями, прежде чем выдвигать новые идеи.
"Прежде чем обсуждать что-то новое, еще не озвученное и не сформулированное, наверное, все-таки было бы правильно как-то внести ясность в старое, в частности в эти состоявшиеся обсуждения соответствующих идей", - отметила Захарова.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в августе 2025 года американский президент Дональд Трамп и российский диктатор обсуждали предложения России по урегулированию войны в Украине.
По его словам, именно Киев отказался от подхода, который продвигала Москва.
Напомним, 23 июля Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу, в ходе которой обсуждали, в частности, войну в Украине.
Лавров успел выдвинуть Рубио очередное требование к Украине. В этот раз он потребовал, чтобы союзники остановили поставки оружия ВСУ.