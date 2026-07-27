В РФ говорят, что готовы обсуждать "идеи" о мире в Украине, но есть условие для США

Она заявила, что Россия "готова рассмотреть" новые идеи и предложения по Украине.

"Мы снова подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям и идеям, которые мы готовы рассмотреть. От этого никто не отказывался", - сказала она.

По ее словам, Вашингтон должен "внести ясность" в ситуацию с анкориджскими договоренностями, прежде чем выдвигать новые идеи.

"Прежде чем обсуждать что-то новое, еще не озвученное и не сформулированное, наверное, все-таки было бы правильно как-то внести ясность в старое, в частности в эти состоявшиеся обсуждения соответствующих идей", - отметила Захарова.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в августе 2025 года американский президент Дональд Трамп и российский диктатор обсуждали предложения России по урегулированию войны в Украине.

По его словам, именно Киев отказался от подхода, который продвигала Москва.