В РФ говорят, что готовы обсуждать "идеи" о мире в Украине, но есть условие для США

Россия якобы "никогда не отказывалась" обсуждать "предложения и идеи" по войне в Украине и сейчас готова к этому. При этом у Москвы есть требование к Вашингтону.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию российского МИД.

Она заявила, что Россия "готова рассмотреть" новые идеи и предложения по Украине.

"Мы снова подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям и идеям, которые мы готовы рассмотреть. От этого никто не отказывался", - сказала она.

По ее словам, Вашингтон должен "внести ясность" в ситуацию с анкориджскими договоренностями, прежде чем выдвигать новые идеи.

"Прежде чем обсуждать что-то новое, еще не озвученное и не сформулированное, наверное, все-таки было бы правильно как-то внести ясность в старое, в частности в эти состоявшиеся обсуждения соответствующих идей", - отметила Захарова.