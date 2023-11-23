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РФ касетними снарядами обстріляла Чорнобаївку: троє загиблих, 5 поранені

Фото: окупанти масово обстріляли Чорнобаївку Херсонської області 23 листопада (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська у четвер, 23 листопада, влаштували масований обстріл Чорнобаївки Херсонської області. Наразі відомо про трьох загиблих та п'яти поранених.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал глави Офісу президента Андрія Єрмака, Telegram-канал глави МВС Ігоря Клименка.

"Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами", - розповів главf Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, наразі відомо про 3 загиблих і 4 поранених людей.

 

Наслідки обстрілу Чорнобаївки 23 листопада (t.me/ermaka2022)

Пізніше глава МВС Ігор Клименко уточнив кількість поранених - п'ять.

"Троє загиблих. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості", - написав він у Telegram.

Крім того, за його даними, більш як 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджено. 

Обстріли Чорнобаївки

Після звільнення від окупантів Чорнобаївка постійно обстрілюється разом із Херсоном, Бериславом та іншими населеними пунктами правобережжя Херсонської області. Наприклад, російська армія обстріляла Чорнобаївку Херсонської області та 12 жовтня. Тоді загинула одна людина.

Нагадаємо, що під час боїв за Херсон восени 2022 року українські військові постійно били по окупантах в Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, але і живу силу росіян. Дійшло до того, що окупанти почали панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовлялись йти у наступ на цьому напрямі.

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