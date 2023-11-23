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РФ касетными снарядами обстреляла Чернобаевку: трое погибших, 5 раненых

Фото: оккупанты массированно обстреляли Чернобаевку Херсонской области 23 ноября (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в четверг, 23 ноября, устроили массированный обстрел Чернобаевки Херсонской области. Сейчас известно о трех погибших и пяти раненых.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака, Telegram-канал главы МВД Игоря Клименко.

"Россияне обстреляли Чернобаевку в Херсонской области. Предварительно известно, что обстрел велся кассетными боеприпасами", - рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, сейчас известно о 3 погибших и 4 раненых людях.

 

Последствия обстрела Чернобаевки 23 ноября (t.me/ermaka2022)

Позже глава МВД Игорь Клименко уточнил число раненых - пять

"Трое погибших. Пять человек получили ранения разной степени тяжести", - написал он в Telegram.

Кроме того, по его данным, более 60 жилых домов и хозяйственных построек повреждены.

Обстрелы Чернобаевки

После освобождения от оккупантов Чернобаевка постоянно обстреливается наряду с Херсоном, Бериславом и другими населенными пунктами правобережья Херсонской области. Например, российская армия обстреляла Чернобаевку Херсонской области и 12 октября. Тогда погиб один человек.

Напомним, что во время боев за Херсон осенью 2022 года украинские военные постоянно били по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян. Дошло до того, что оккупанты начали паниковать от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказывались идти в наступление на этом направлении.

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