ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские ПВО сбили российский истребитель над Киевской областью

Новина українською →
Киевская область, Пятница 18 марта 2022 10:15
Украинские ПВО сбили российский истребитель над Киевской областью Фото: Украина сбила еще один российский истребитель (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Утром 18 марта украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили российский истребитель над Киевской областью. Самолет противника упал на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

"Около 08:15 в Бучанском районе подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировочный Су-34. Самолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер", - отметил он.

По его словам, экипаж не катапультировался, самолет упал на временно оккупированной территории.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за 17 марта сбили не менее 14 воздушных объектов РФ, в том числе семь самолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Война России против Украины
NEWS
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
DAILY
Кто отказался от российской нефти и что будет с ценами на бензин в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Кто отказался от российской нефти и что будет с ценами на бензин в Украине