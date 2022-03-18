Украинские ПВО сбили российский истребитель над Киевской областью

Утром 18 марта украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили российский истребитель над Киевской областью. Самолет противника упал на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

По его словам, экипаж не катапультировался, самолет упал на временно оккупированной территории.

"Около 08:15 в Бучанском районе подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировочный Су-34. Самолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за 17 марта сбили не менее 14 воздушных объектов РФ, в том числе семь самолетов.

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