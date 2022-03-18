Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат: Пилоты есть, самолетов на всех не хватает

Как Воздушные силы (ВС) обороняют украинское небо от российской авиации, быстро ли наши бойцы могут освоить западные самолеты и системы ПВО и почему не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги – в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования ВС Юрий Игнат.

– Какая сейчас у нас ситуация в небе? Насколько я понимаю, врагу так и не удалось занять доминирующее положение, несмотря на все заявления.

– В начале полномасштабной войны 24 февраля враг нанес массированный ракетный удар. В ход пошли ракеты "Калибр", "Искандер", Х-55, Х-101 и другие. Первыми целями стали наши Воздушные силы: радиолокационные станции, зенитные ракетные войска, военные аэродромы и авиация. Плюс противник пытался поразить командные пункты. Они планировали вывести все из-под контроля. Но мы готовились к таким сценариям, сработала разведка, поэтому успешно вывели из-под удара почти всю технику и людей.

Их минобороны отчитывается, что у нас уничтожено 90% аэродромов и почти все зенитные ракетные войска. Если да, то каким образом мы за два дня сбили 16 целей и продолжаем их уничтожать? Враг не имеет доминирующего положения в нашем небе. Частично он контролирует воздушное пространство, потому что навезли очень много С-300, "Буков" и "Панцирей", но их постепенно уничтожают и "Байрактары", и артиллерия.

Небо выше Киева, Житомира и Харькова – это основные точки захода их авиации. Они регулярно, как по часам, заходят большой группой самолетов и, не входя в зону поражения нашей ПВО, бомбят прежде всего мирное население. Но мы знаем, где это происходит, берем это во внимание, оперативно корректируем свою работу и отрабатываем по ним.

– Вражеская авиация меняла тактику по меньшей мере дважды. Сначала было ожидание, что наши Воздушные силы выведены из строя, но мы быстро доказали, что это не так. Потом они поняли, что не удается уничтожить военные объекты и прибегли к террору мирного населения, сбрасывая неуправляемые бомбы на жилые кварталы Харькова, Чернигова, Мариуполя и тому подобное. Это новая тактика?

– Да, они сами признаются нашим следственным органам, что их командование дало команду, например в Харькове, бомбить мирные дома. Говорят: "у нас были координаты и цели, мы по ним отработали, летели назад и увидели, что это многоэтажки". У них всех есть легенда при попадании в плен. Однако большинство населения РФ поддерживает действия террориста Путина, они не против, чтобы нас уничтожали. Российские пилоты ничем не отличаются от этого населения.

Тактику они изменили, потому что несут колоссальные потери. Если новые данные подтвердятся, то вскоре будем иметь "юбилей" – 100 сбитых самолетов (всего на начало войны они собрали 450), а по вертолетах уже достигли этой цифры (всего было 250). Наша ударная авиация и артиллерия удачно отрабатывает по их средствам ПВО, уничтожено под полсотни единиц, кое-что удается захватить.

Воздушные силы защищают украинское небо от оккупантов (фото: facebook.com / kpszsu)

– Российских пилотов отправляют "на убой", очевидно, чтобы они не давали показания в Гааге. Или как иначе объяснить эти истории о парашютах, которые не раскрылись после катапультирования?

– Ну да, у них же современные новые самолеты, но почему-то то не срабатывает кресло-катапульта, то парашют не раскрылся. Все это удивительно, как на такой новой технике не срабатывает то, что сохраняет жизнь пилота. Самое дорогое, что есть в вооруженных силах, – это пилот, его подготовка обходится в десятки, а то и сотни миллионов.

– Украинцы и граждане других стран, особенно тех, что входят в НАТО, просят закрыть небо над Украиной или предоставить нам самолеты, системы ПВО и ПРО, чтобы мы сами это сделали. Какой из вариантов для нас лучший?

– Понятно, что летать здесь и перекрывать небо своими силами они не будут. Потому что тогда пилотам стран НАТО придется садиться в Польше или Румынии, и если россияне нанесут удары по тем аэродромам, то Альянсу придется вступить в войну, а они этого не хотят. Поэтому Украина предлагает альтернативу: дайте нам как советские самолеты (МиГ-29, Су-24 и Су-25), так и западные (скажем, бывшие в употреблении F-15 и F-16).

Если нам передадут американские самолеты, для начала хотя бы две эскадрильи (по 12 единиц каждая), то их вооружение поможет на уровне сражаться в небе с преобладающим количеством российской авиации. Американцы спрашивают: кто же на них будет летать? Есть молодые пилоты-выпускники уже с опытом работы на боевых истребителях, плюс есть море летчиков-запасников, которые постоянно жалуются, что их не берут в военкоматах.

Пилоты есть, самолетов на всех не хватает. Если нам дадут эти самолеты, то мы своих переучим за две-три недели. Они пройдут подготовку в разных странах, где есть авиационные тренажеры, потом отработают настоящие полеты и можно идти в бой. Конечно искусство важно, но западные самолеты со своим вооружением, активными головками самонаведения, лучше российских, и мы с ними можем быстро разобраться. Мы реалисты, нам хватит F-15 и F-16 в определенных модификациях.

Также нам помогут системы ПВО, те же С-300 и "Буки", например, из стран Варшавского договора. Но хотелось бы получить и современные мобильные системы средней дальности. Работать на них гораздо проще, чем на советских. Сколько бы кто ни говорил, что они слишком сложны для украинских бойцов, профильным зенитчикам не так трудно быстро разобраться что там к чему. Это нам бы очень помогло контролировать украинское воздушное пространство.

– Многие гражданские в относительно безопасных городах начинают игнорировать сигналы воздушной тревоги. Хотя это происходит и там, где регулярно падают по несколько вражеских ракет, например, в Киеве. Что бы вы хотели передать этим людям?

– Когда мы подаем сигналы тревоги, то это точно достоверные данные. Поэтому игнорировать их – это на свой страх и риск. Конечно, лучше как минимум отойти подальше от военных объектов, которые могут быть целями. Но, как мы видим, противник наносит удары и по телебашням, и по сооружениям ОГА, возле которых люди любят гулять с колясками, и так далее.

Многие люди игнорируют сигналы воздушной тревоги (фото: Юлия Червинская / РБК Украина)

Задача властей – предупредить, что летит ракета. Большинство ракет мы обнаруживаем, видим откуда совершают пуски и направление полета. Если она летит, например, из Крыма в направлении Киева, то по дороге поэтапно включается воздушная тревога. По алгоритму мы просчитываем, куда она может попасть. Но зафиксированы и случаи, когда пуски делались со стратегических ракетоносцев, даже с Каспийского моря – это очень трудно отследить.

Поэтому в любом случае, когда идет сигнал воздушной тревоги – то надо принимать меры собственной безопасности.

– Параллельно с мифом о "второй армии мира" разбивается и легенда о высокоточном российском оружии? Ведь видим, что эти ракеты часто, очевидно, не долетают до своих целей и падают на жилые дома.

– Да, их точность под большим вопросом. Они могут потерять цель и на каком-то этапе просто упасть. Плюс из ПВО, истребителей и даже ПЗРК их иногда сбивают, хоть это и очень сложная мишень.

– НАТО говорит, что любое вторжение на территорию стран Альянса будет расценено как нападение с соответствующими последствиями. Мы уже видели, что российский военный беспилотник летал над Польшей, еще один разбился в Загребе, при чем даже местная власть говорит, что он был оснащен бомбой. Что еще должно произойти, чтобы НАТО поняло, что это уже война и против него?

– Уже случилось худшее, Путин угрожает ядерным оружием. Когда речь зашла о том, что нам передадут самолеты, то он в тот же день за несколько часов до публичных заявлений сказал, что приводит силы сдерживания в боевую готовность. То есть запустил механизм нацеливания ядерного оружия на те страны, которые помогают Украине. И тогда они резко изменили свою позицию.

Однако уверен, что разведки США и Великобритании будут знать наперед, когда что-то может произойти глобальное. Так что на беспилотники, очевидно, НАТО жестко реагировать не будет. Должна появиться какая-то явная опасность по отношению к их странам, например, превентивные удары, которые часто звучат в заявлениях Путина.

Поэтому сейчас мы рассчитываем на их финансовую поддержку, санкционное давление и военную помощь. Больше всего нам сейчас нужно безопасное небо, потому что кто владеет небом, тот победит. Пока мы удерживаем воздушное пространство своими силами, но противник наращивает силы, поэтому от партнеров нам нужно все то, о чем мы говорили: истребители, ударная авиация и средства ПВО средней дальности.

В идеале нам нужно и противоракетное оружие. По данным Пентагона, по Украине выпущено уже более 900 ракет. Хотя они конечно имеют какой-то лимит, разведка докладывает, что ракеты уже заканчиваются, они их берегут на случай других сценариев развития событий.