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В РФ не исключают строительство "Северного потока-2" в обход Дании

Новости » Энергетика    02.10.2019 - 11:54
В РФ не исключают строительство "Северного потока-2" в обход Дании
Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

Дания - последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут "Северного потока-2"

Россия рассчитывает, что "Северный поток-2" пройдет по заявленному маршруту. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, сообщают росСМИ.

Новак заявил, что "у Дании нет оснований не давать разрешения на строительство газопровода".

"Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения - просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован", - заявил Новак.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил строительство газопровода "Северный поток-2" с главой МИД Дании Йеппе Кофод.

Отметим, в Дании не могут назвать точных сроков решения вопросов по строительству трубопровода "Северный поток-2" в пределах ее исключительной экономической зоны. Добавим, что Дания - последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут "Северного потока-2".

Кроме того, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство Россией газопровода "Северный поток-2" является угрозой для Украины.

США расширили санкции против России Пристайко обсудил с главой МИД Дании "Северный поток-2"
Новости Украины Российская ФедерацияДанияСеверный поток-2
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