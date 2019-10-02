В РФ не исключают строительство "Северного потока-2" в обход Дании

Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

Дания - последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут "Северного потока-2"

Россия рассчитывает, что "Северный поток-2" пройдет по заявленному маршруту. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, сообщают росСМИ.

Новак заявил, что "у Дании нет оснований не давать разрешения на строительство газопровода".

"Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения - просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован", - заявил Новак.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил строительство газопровода "Северный поток-2" с главой МИД Дании Йеппе Кофод.

Отметим, в Дании не могут назвать точных сроков решения вопросов по строительству трубопровода "Северный поток-2" в пределах ее исключительной экономической зоны. Добавим, что Дания - последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут "Северного потока-2".

Кроме того, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство Россией газопровода "Северный поток-2" является угрозой для Украины.