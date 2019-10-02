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У РФ не виключають будівництво "Північного потоку-2" в обхід Данії

Новини » Енергетика    02.10.2019 - 11:54
У РФ не виключають будівництво "Північного потоку-2" в обхід Данії
Фото: Олександр Новак (kremlin.ru)

Данія - остання країна Євросоюзу, яка не погодила маршрут "Північного потоку-2"

Росія розраховує, що "Північний потік-2" пройде по заявленому маршруту. Про це заявив міністр енергетики Олександр Новак, повідомляють росЗМІ.

Новак заявив, що "у Данії немає підстав не давати дозволу на будівництво газопроводу".

"Зрозуміло, що є й інші різні варіанти в разі відсутності такого дозволу - просто цей проект буде трохи дорожче і трохи по часу буде довше реалізований", - заявив Новак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив будівництво газопроводу "Північний потік-2" з главою МЗС Данії Йеппе Кофод.

Зазначимо, у Данії не можуть назвати точних термінів вирішення питань щодо будівництва трубопроводу "Північний потік-2" в межах її виключної економічної зони. Додамо, що Данія - остання країна Євросоюзу, яка не погодила маршрут "Північного потоку-2".

Крім того, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський заявив, що будівництво Росією газопроводу "Північний потік-2" є загрозою для України.

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