Дания не называет сроков решения вопросов по "Северному потоку-2"

Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Дания ведет консультации с другими странами по "Северному потоку-2"

В Дании не могут назвать точных сроков решения вопросов по строительству трубопровода "Северный поток-2" в пределах ее исключительной экономической зоны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, в настоящее время Энергетическое агентство Дании ведет публичные консультации с соседними странами относительно возможного влияния строительства трубопровода "Северный поток-2" на окружающую среду.

"Сейчас невозможно сказать, сколько именно времени займет данный вопрос (строительство "Северного потока-2" - ред.). Это зависит, среди прочего, от результатов возможных дальнейших консультаций с другими странами в контексте конвенции Эспо", - говорится в официальном ответе агентства.

Кроме того, агентство просило компанию Nord Stream 2 AG предоставить документы с оценкой возможного воздействия на окружающую среду при прокладке участка "Северного потока-2", а также добавить к оценке заявку на строительство в районе острова Борнхольм.

Однако компания отозвала заявку на прокладку труб вблизи Борнхольма и предоставила другие два варианта, которые сейчас находятся на рассмотрении. Поэтому решение вопросов будет завершено сразу после оценки воздействия на окружающую среду и других аспектов, связанных с безопасностью.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Вадим Пристайко встретился со своим датским коллегой Йеппе Кофодом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломаты обсудили строительство трубопровода "Северный поток-2" в пределах Дании.

Добавим, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что строительство Россией газопровода "Северный поток-2" является угрозой для Украины.