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Зеленский на встрече с Трампом назвал "Северный поток-2" угрозой Украине

Новости » Политика    25.09.2019 - 23:10
Зеленский на встрече с Трампом назвал "Северный поток-2" угрозой Украине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины предостерег США от снятия санкций с России

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство Россией газопровода "Северный поток-2" является угрозой для Украины. Об этом украинский президент сообщил по итогам встречи, передает РБК-Украина.

Зеленский также предостерег Соединенные Штаты от снятия санкций с Российской Федерации.

"Северный поток-2 для нас - это угроза. "Северный поток-"2 - это постепенное снятие санкций. Это мое личное видение", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп сегодня, 25 сентября, провели первую официальную встречу.

Напомним, в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский президент также высказал свою позицию по языковому вопросу в Украине и оккупации Россией Крыма. По его мнению, президент США согласился с необходимостью и в дальнейшем помогать Украине с Крымом.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трамп
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