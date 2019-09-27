Пристайко обсудил с главой МИД Дании "Северный поток-2"

Фото: Пристайко и Кофод (twitter.com/VPrystaiko)

Пристайко поблагодарил за поддержку Дании

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил строительство газопровода "Северный поток-2" с главой МИД Дании Йеппе Кофод. Об этом Пристайко сообщил в своем Twitter.

Встреча состоялась 26 сентября 2019 года на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Обсудили с моим датским коллегой Йеппе Кофод наши позиции по Nord Stream 2. Счастливые, что мы оба наблюдаем одинаковые риски и проблемы. Поблагодарил Данию за постоянную поддержку", - написал Пристайко.

Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство Россией газопровода "Северный поток-2" является угрозой для Украины.

Напомним, в августе сообщалось, что по требованию Дании проект газопровода "Северный поток-2" могут отложить на 8 месяцев, что приведет к значительным финансовым затратам - около 660 млн евро.

РБК-Украина писало, что судно Solitaire, что прокладывает трубы "Северного потока-2" по дну Балтийского моря, в следующем месяце подойдет к морской границе с Данией, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода.