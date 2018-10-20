РФ, Иран и Китай стремятся повлиять на выборы в Конгресс, - разведка США

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Вмешательство в выборы может быть осуществлено через СМИ и социальные сети

В Соединенных Штатах заявили, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Washington Post.

В американской разведке считают, что вмешательство в выборы может быть осуществлено через СМИ и социальные сети.

"Операции этих стран имеют цель использовать СМИ и соцсети для продвижения дезинформации и рекламы с целью увеличения разногласий в американском обществе", - говорится в совместном заявлении спецслужб и правоохранительных органов.

Отмечается, что ведомства пока не имеют доказательств существования нарушений инфраструктуры, которые могут быть использованы для подрыва процесса голосования и изменения результатов, но это не означает, что этих угроз не существует.

Напомним, что ранее Министерство юстиции США обвинило 44-летнюю россиянку Елену Хусьянову во вмешательстве в американские выборы. Гражданку РФ обвинили в организации заговора с целью вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые назначены на ноябрь 2018 года.

В США считают, что Хасьянова контролировала финансовые документы о расходах на деятельность в Штатах, в том числе на работу активистов, рекламу в соцсетях и продвижение новостей, а также регистрацию доменов.

Предварительно, бюджет кампании в период с января 2016 года по июнь 2018 года уже составил 35 млн долларов.