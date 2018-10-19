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Мін'юст США звинуватив громадянку РФ у втручанні у вибори 2018 року

Новини » Політика    19.10.2018 - 22:29
Фото: Мін'юст США (epa/vostock-photo)
Фото: Мін'юст США (epa/vostock-photo)

Це перші звинувачення США у втручанні росіян у проміжні вибори 2018 року

Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило у втручанні в американські вибори 44-річну росіянку Олену Хусьянову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Громадянку Російської Федерації (РФ) звинуватили в організації змови з метою втрутитися в проміжні вибори в Конгрес США, які призначені на листопад 2018 року.

Згідно з документами, діяльність Хусьянової фінансувалася російським бізнесменом Євгеном Пригожиним і двома підконтрольними йому компаніями - Concord Management і Concord Catering.

Також США вважають, що Хасьянова контролювала фінансові документи про витрати на діяльність у Штатах, у тому числі на роботу активістів, рекламу в соцмережах та просування новин, а також реєстрацію доменів.

Попередньо, бюджет кампанії у період з січня 2016 року по червень 2018 року вже склав 35 млн доларів.

До звинувачень долучилися Департамент юстиції, ФБР і Департамент внутрішньої безпеки. Інформація про Хусьянову з'явилася напередодні поїздки радника президента Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона в Москву. Очікується, що при зустрічі з главою МЗС РФ він підніме питання російського втручання в американські вибори.

Нагадаємо, кілька днів раніше Комісія спецпрокурора Роберта Мюллера після проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2018 має намір надати основні висновки по своєму розслідуванню щодо втручання Росії у вибори США.

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