Мін'юст США звинуватив громадянку РФ у втручанні у вибори 2018 року

Це перші звинувачення США у втручанні росіян у проміжні вибори 2018 року
Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило у втручанні в американські вибори 44-річну росіянку Олену Хусьянову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.
Громадянку Російської Федерації (РФ) звинуватили в організації змови з метою втрутитися в проміжні вибори в Конгрес США, які призначені на листопад 2018 року.
Згідно з документами, діяльність Хусьянової фінансувалася російським бізнесменом Євгеном Пригожиним і двома підконтрольними йому компаніями - Concord Management і Concord Catering.
Також США вважають, що Хасьянова контролювала фінансові документи про витрати на діяльність у Штатах, у тому числі на роботу активістів, рекламу в соцмережах та просування новин, а також реєстрацію доменів.
Попередньо, бюджет кампанії у період з січня 2016 року по червень 2018 року вже склав 35 млн доларів.
До звинувачень долучилися Департамент юстиції, ФБР і Департамент внутрішньої безпеки. Інформація про Хусьянову з'явилася напередодні поїздки радника президента Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона в Москву. Очікується, що при зустрічі з главою МЗС РФ він підніме питання російського втручання в американські вибори.
Нагадаємо, кілька днів раніше Комісія спецпрокурора Роберта Мюллера після проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2018 має намір надати основні висновки по своєму розслідуванню щодо втручання Росії у вибори США.