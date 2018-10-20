РФ, Іран і Китай прагнуть вплинути на вибори в Конгрес, - розвідка США

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Втручання у вибори може бути здійснене через ЗМІ та соціальні мережі

У Сполучених Штатах заявили, що Росія, Китай і Іран прагнуть вплинути на проміжні вибори до Конгресу у листопаді 2018. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Washington Post.

В американській розвідці вважають, що втручання у вибори може бути здійснене через ЗМІ та соціальні мережі.

"Операції цих країн мають на меті використання ЗМІ і соцмереж для просування дезінформації і реклами з метою збільшення розбіжностей в американському суспільстві", - йдеться у спільній заяві спецслужб та правоохоронних органів.

Зазначається, що відомства наразі не мають доказів існування порушень інфраструктури, які можуть бути використані для підриву процесу голосування та зміни результатів, але це не означає, що цих загроз не існує.

Нагадаємо, що раніше Міністерство юстиції США звинуватило 44-річну росіянку Олену Хусьянову у втручанні в американські вибори. Громадянку РФ звинуватили в організації змови з метою втрутитися в проміжні вибори в Конгрес США, які призначені на листопад 2018 року.

У США вважають, що Хасьянова контролювала фінансові документи про витрати на діяльність у Штатах, у тому числі на роботу активістів, рекламу в соцмережах та просування новин, а також реєстрацію доменів.

Попередньо, бюджет кампанії у період з січня 2016 року по червень 2018 року вже склав 35 млн доларів.