UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ і Білорусь виключать із системи міжнародного автострахування "Зелена карта"

Фото: Ілюстративне фото (freepik com)
Автор: Дмитро Браславський

Брюссельська рада офісів вирішила призупинити членства в Офісах "Зелених карт" (страхових полісів - ред.) для Російської Федерації та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство автомобільного транспорту Молдови.

"До уваги транспортних операторів! Національне агентство автомобільного транспорту повідомляє, що з 30 червня 2023 року дію страхових полісів "Зелена картка" для Російської Федерації та Республіки Білорусь припинено", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомила Брюссельська рада офісів, яка направила інформаційну записку до Національних офісів Міжнародної системи забезпечення грін-карт щодо призупинення членства в Офісах "Зелених карток" для Російської Федерації та Білорусі.

"У зв'язку з цим Національне агентство автомобільного транспорту рекомендує перевізникам ознайомитися з діючими в цих країнах правилами в галузі автомобільного транспорту, зокрема про правила страхування транспортних одиниць", - додали наостанок.

"Зелена карта"

Обов'язковий міжнародний страховий сертифікат, що має в усіх країнах уніфіковану форму. Його наявність є обов'язковою умовою для водіїв, які планують виїхати за кордон на власному автомобілі в країни-члени Міжнародної системи.

Нагадаємо, що більшість західних автовиробників залишили ринок РФ і це змушує росіян долати своє небажання користуватися китайськими брендами. Проте частина автолюбителів говорить про низьку якість цих автомобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусь