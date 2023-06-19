РФ и Беларусь исключат из системы международного автострахования "Зеленая карта"

Брюссельский совет офисов решил приостановить членства в Офисах "Зеленых карт" (страховых полисов - ред.) для Российской Федерации и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальное агентство автомобильного транспорта Молдовы.
"Вниманию транспортных операторов! Национальное агентство автомобильного транспорта сообщает, что с 30 июня 2023 года действие страховых полисов "Зеленая карта" для Российской Федерации и Республики Беларусь прекращено", - говорится в сообщении.
Об этом сообщил Брюссельский совет офисов, который направил информационную записку в Национальные офисы Международной системы обеспечения грин-карт о приостановлении членства в Офисах "Зеленых карт" для Российской Федерации и Беларуси.
"В связи с этим Национальное агентство автомобильного транспорта рекомендует перевозчикам ознакомиться с действующими в этих странах правилами в области автомобильного транспорта, в частности о правилах страхования транспортных единиц", - добавили напоследок.
"Зеленая карта"
Обязательный международный страховой сертификат, имеющий во всех странах унифицированную форму. Его наличие является обязательным условием для водителей, которые планируют выехать за границу на собственном автомобиле в страны-члены Международной системы.
Напомним, что большинство западных автопроизводителей покинули рынок РФ и это заставляет россиян преодолевать свое нежелание пользоваться китайскими брендами. Однако часть автолюбителей говорит о низком качестве этих автомобилей.
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