В РФ незадоволені якістю китайських автомобілів, яких побільшало після санкцій, - Reuters
Більшість західних автовиробників залишили ринок РФ і це змушує росіян долати своє небажання користуватися китайськими брендами. Проте частина автолюбителів говорить про низьку якість цих автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Китайські бренди, такі як Haval, Chery та Geely, тепер становлять майже 40% продажів нових автомобілів у Росії. Вони прийшли на заміну Renault, Nissan і Mercedes, що пішли з РФ.
"Росіяни заявляють, що якість деяких китайських автомобілів нижча, ніж у західних конкурентів, а галузеві експерти заявили, що китайським виробникам необхідно зміцнювати свою репутацію, навіть коли їхня частка на ринку стрімко зростає", - йдеться у матеріалі.
Більшість західних автовиробників, які боролися з вітчизняними автовиробниками за частку ринку з того часу, як на початку 2000-х почали будувати заводи в Росії, минулої весни припинили свою діяльність. Хоча більшість іноземних фірм пішли з Росії або знаходяться в процесі догляду, запаси, що зберігаються, і "паралельний імпорт" означають, що автомобілі деяких компаній поки що залишаються у продажу.
Місцеві експерти зазначають, що у той час, як китайські автомобілі все більше заповнюють нішу, відсутність репутації залишається проблемою. Нижчий рівень життя та прагнення до автомобілів західного виробництва змусили людей скоротити свої витрати та купувати більше вживаних автомобілів.
Нагадаємо, що російський суд у понеділок заморозив усі активи Volkswagen на території Росії. Рішення ухвалено за позовом місцевого виробника під назвою ГАЗ.
Volkswagen намагається продати свій флагманський російський завод у Калузі, на південь від Москви. Завод потужністю 225 тисяч автомобілів на рік було закрито з березня 2022 року.
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