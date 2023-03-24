В РФ незадоволені якістю китайських автомобілів, яких побільшало після санкцій, - Reuters

Більшість західних автовиробників залишили ринок РФ і це змушує росіян долати своє небажання користуватися китайськими брендами. Проте частина автолюбителів говорить про низьку якість цих автомобілів.

Китайські бренди, такі як Haval, Chery та Geely, тепер становлять майже 40% продажів нових автомобілів у Росії. Вони прийшли на заміну Renault, Nissan і Mercedes, що пішли з РФ.

"Росіяни заявляють, що якість деяких китайських автомобілів нижча, ніж у західних конкурентів, а галузеві експерти заявили, що китайським виробникам необхідно зміцнювати свою репутацію, навіть коли їхня частка на ринку стрімко зростає", - йдеться у матеріалі.

Більшість західних автовиробників, які боролися з вітчизняними автовиробниками за частку ринку з того часу, як на початку 2000-х почали будувати заводи в Росії, минулої весни припинили свою діяльність. Хоча більшість іноземних фірм пішли з Росії або знаходяться в процесі догляду, запаси, що зберігаються, і "паралельний імпорт" означають, що автомобілі деяких компаній поки що залишаються у продажу.

Місцеві експерти зазначають, що у той час, як китайські автомобілі все більше заповнюють нішу, відсутність репутації залишається проблемою. Нижчий рівень життя та прагнення до автомобілів західного виробництва змусили людей скоротити свої витрати та купувати більше вживаних автомобілів.