РФ и Беларусь исключат из системы международного автострахования "Зеленая карта"

Брюссельский совет офисов решил приостановить членства в Офисах "Зеленых карт" (страховых полисов - ред.) для Российской Федерации и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальное агентство автомобильного транспорта Молдовы.

"Вниманию транспортных операторов! Национальное агентство автомобильного транспорта сообщает, что с 30 июня 2023 года действие страховых полисов "Зеленая карта" для Российской Федерации и Республики Беларусь прекращено", - говорится в сообщении.

Об этом сообщил Брюссельский совет офисов, который направил информационную записку в Национальные офисы Международной системы обеспечения грин-карт о приостановлении членства в Офисах "Зеленых карт" для Российской Федерации и Беларуси.

"В связи с этим Национальное агентство автомобильного транспорта рекомендует перевозчикам ознакомиться с действующими в этих странах правилами в области автомобильного транспорта, в частности о правилах страхования транспортных единиц", - добавили напоследок.

"Зеленая карта"

Обязательный международный страховой сертификат, имеющий во всех странах унифицированную форму. Его наличие является обязательным условием для водителей, которые планируют выехать за границу на собственном автомобиле в страны-члены Международной системы.