РФ і Білорусь не порозумілися в ціні на виготовлення деталей для "Градів", - ГУР

Підприємства Росії та Білорусі не дійшли згоди щодо вартості виготовлення деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідників, контракт між сторонами передбачав, що білоруський підрядник ВАТ "Волатавто" має поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" продукції російському замовнику ЗАТ "Специальное конструкторское бюро".

"Йдеться, зокрема, про рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин", - уточнили в ГУР.

Проте згодом виявилося, що розрахунки щодо вартості окремих видів білоруської продукції були вищі за очікувані росіянами на 500-600%, внаслідок чого виникла суперечка.

"Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли "вихід" для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій", - йдеться в публікації.

В ГУР пояснили, що на практиці це означатиме зниження якості продукції, а отже - підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів "Градів".

Слід зазначити, що обидва підприємства цих країн перебувають під дією міжнародних санкцій.

Допомога Білорусі для РФ

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у широкомасштабній війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі.

Відтоді північні сусіди регулярно проводять сумісні з РФ військові збори та допомагають країні-агресорці обходити західні санкції, виступаючи посередником з доставки заборонених до експорту товарів.

Зазначимо також, що після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій проти Росії експорт товарів з Німеччини до країн СНД щонайменше подвоївся.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз обговорює можливість запровадження експортних обмежень щодо країн, які реекспортують санкційну продукцію до Росії.