ua en ru
Вс, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ и Беларусь не нашли общий язык по цене на изготовление деталей для "Градов", - ГУР

Воскресенье 03 марта 2024 01:49
UA EN RU
РФ и Беларусь не нашли общий язык по цене на изготовление деталей для "Градов", - ГУР Фото: РСЗО "Град" (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Предприятия России и Беларуси не пришли к согласию по стоимости изготовления деталей и узлов к ракетным системам залпового огня (РСЗО) "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведчиков, контракт между сторонами предусматривал, что белорусский подрядчик ОАО "Волатавто" должен поставить 250 единиц необходимой для производства и ремонта РСЗО "Град" продукции российскому заказчику ЗАО "Специальное конструкторское бюро".

"Речь идет, в частности, о рамах, основаниях, направляющих трубах, трубках и других элементах боевых машин", - уточнили в ГУР.

Однако впоследствии оказалось, что расчеты по стоимости отдельных видов белорусской продукции были выше ожидаемых россиян на 500-600%, в результате чего возник спор.

"После напряженных переговоров белорусы провели дополнительную калькуляцию и нашли "выход" для удешевления: производить составные элементы будут субподрядчики, у которых нет соответствующих лицензий", - говорится в публикации.

В ГУР пояснили, что на практике это будет означать снижение качества продукции, а следовательно, повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов "Градов".

Следует отметить, что оба предприятия этих стран находятся под действием международных санкций.

Помощь Белоруси для РФ

Напомним, Белорусь помогает России в широкомасштабной войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси.

С тех пор северные соседи регулярно проводят совместное с РФ военное собрания и помогают стране-агрессору обходить западные санкции, выступая посредником по доставке запрещенных к экспорту товаров.

Отметим также, что после начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против России экспорт товаров из Германии в страны СНГ, по меньшей мере, удвоился.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность введения экспортных ограничений в отношении стран, реэкспортирующих санкционную продукцию в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь ГУР РСЗО
NEWS
Спасательная операция продолжается. Что известно об ударе по многоэтажке в Одессе
Спасательная операция продолжается. Что известно об ударе по многоэтажке в Одессе
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта