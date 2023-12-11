"Гаюн" зафіксував ротацію росіян на одному з аеродромів у Білорусі: що відомо

Літак Ан-12 доставив групу російських військових для ротації особового складу РФ, що знаходиться на аеродромі "Мозир" (Білорусь).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Беларускі Гаюн ".

"9 грудня о 17:34 з аеродрому "Сеща" (Брянська область, РФ) до аеропорту "Гомель" прилетів військово-транспортний літак Ан-12 ВКС РФ. До цього Ан-12 прилітав у Гомель 13 жовтня", - йдеться у повідомленні .

Пізніше, як зазначають у "Гаюн", близько 19:00, на трасі М10 "Гомель - Речиця" рухалася колона ЗС РФ, що складається з автобуса ПАЗ і двох автомобілів "Урал", накритих тентом.

"Вся техніка була без реєстраційних знаків", - наголошують у моніторинговій групі.

Що відомо про кількість військових РФ, які брали участь у ротації

Як порахували у "Гаюні", військово-транспортний літак Ан-12 можете перевозити на борту до 90 осіб. У кузов автомобіля "Урал" розміщується близько 30 пасажирів, в автобус ПАЗ (залежно від моделі) -23.

"Відповідно, колона, помічена на трасі М10, могла перевозити понад 80 пасажирів. Проте не можна виключати, що особовий склад перевозився лише в автобусі, а у вантажівках - вантажі", - передбачають у "Гаюн".

Не можна виключати, як кажуть у моніторинговій групі, що борт міг доставити військових і для ротації контингенту на аеродромі "Зябрівка".

У "Гаюні" також нагадують, що російські військові продовжують перебувати на аеродромі "Мозир". Це підтверджують як дані супутникових знімків, так і регулярні переміщення військових у Мозирі та його околицях.

Ситуація в Білорусі та на кордоні

Як зазначали вранці 11 грудня у Генштабі ЗСУ, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Водночас Білорусь вкотре продовжила спільні з РФ військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 18 грудня.