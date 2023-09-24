РФ хотіла спричинити голод в Україні. Правозахисники готують позов в Гаагу

За даними видання, прокурори та правозахисники хочуть задокументувати випадки, коли російські окупанти використовували голод як зброю війни, щоб надати докази МКС.

Саме ці докази дозволять МКС розпочати перше у своєму роді таке кримінальне переслідування, що може передбачати нові звинувачення російському диктатору Володимиру Путіну.

Задокументовані злочини РФ

Серед задокументованих інцидентів - загибель 20 цивільних громадян у Чернігові вранці 16 березня 2022 року, коли російські осколкові бомби вибухнули біля супермаркету, де українці стояли в черзі за хлібом.

Слідчі також зосереджуються на облозі Маріуполя. Постачання продовольства до міста було припинено, а коридори для гуманітарної допомоги заблоковані або розбомблені, що дуже ускладнило або унеможливило виїзд мирних жителів

Три етапи створення фальшивого голоду

Як йдеться в матеріалі, використання їжі як зброї відбувалося в три етапи. Таку думку висловив старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Хан, зазначивши, що агресор почав використовувати голод проти українців одразу після початку війни, коли українські міста були взяті в облогу, а постачання продовольства припинилося.

Друга фаза за словами юриста – знищення об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення. Вона включає знищення запасів продовольства і води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій.

Третій етап - спроби Росії запобігти або обмежити експорт українських продуктів харчування.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують вивозити до Сирії зерно, яке викрадають на тимчасово окупованих територіях України.

Окупанти Мелітополя вигадали надскладні умови, щоб аграрії були змушені за безцінь здавати зерно гауляйтеру окупованої частини Запорізької області Євгену Балицькому.

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