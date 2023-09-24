РФ хотела вызвать голод в Украине. Правозащитники готовят иск в Гаагу

По данным издания, прокуроры и правозащитники хотят задокументировать случаи, когда российские оккупанты использовали голод как оружие войны, чтобы предоставить доказательства МУС.

Именно эти доказательства позволят МУС начать первое в своем роде такое уголовное преследование, что может предусматривать новые обвинения российскому диктатору Владимиру Путину.

Задокументированные преступления РФ

Среди задокументированных инцидентов - гибель 20 гражданских граждан в Чернигове утром 16 марта 2022, когда российские осколочные бомбы взорвались возле супермаркета, где украинцы стояли в очереди за хлебом.

Следователи также сосредотачиваются на осаде Мариуполя. Поставки продовольствия в город были прекращены, а коридоры для гуманитарной помощи заблокированы или разбомблены, что очень усложнило или сделало невозможным выезд мирных жителей

Три этапа создания фальшивого голода

Как говорится в материале, использование пищи в качестве оружия происходило в три этапа. Такое мнение высказал старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Хан, отметив, что агрессор начал использовать голод против украинцев сразу после начала войны, когда украинские города были осаждены, а поставки продовольствия прекратились.

Вторая фаза по словам юриста - уничтожение объектов, необходимых для выживания гражданского населения. Она включает уничтожение запасов продовольствия и воды, а также источников энергии по всей Украине в ходе боевых действий.

Третий этап - попытки России предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов питания.

Напомним, что российские захватчики продолжают вывозить в Сирию зерно, которое угоняют на временно оккупированных территориях Украины.

Оккупанты Мелитополя придумали сверхсложные условия, чтобы аграрии были вынуждены за бесценок сдавать зерно гауляйтеру оккупированной части Запорожской области Евгению Балицкому.

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